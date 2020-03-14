Spor bağımlısıymış!

İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, The Sun gazetesine konuştu.



33 yaşındaki müzisyen, bağımlılıkla ilgili soruya, “Hayatımın bir döneminde her gün spora gidiyordum ve bu durum gerçek bir bağımlılık gibiydi” cevabını verdi. Turne zamanlarında çok yorucu geçen günlerin ardından, zihinsel ve bedensel sağlığını korumak için, sporu sürdürdüğünü ifade eden

Goulding, “İç güdüsel olarak hayatta kalmak, süper fit ve sağlıklı yaşayabilmek adına bunu yapıyordum. Fakat beslenmem de çok iyi değildi. Yine de mutluluk hormonu endorfin salgıladığım için sürekli salona gidiyordum” açıklamasında bulundu. Şarkıcı, sporun stüdyo çalışmalarının ve müziğin önüne geçmeye başladığını anladığında, bu duruma son verdiğini söyledi.