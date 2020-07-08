Şükran Ovalı'nın alışveriş kombini

Şükran Ovalı, yakın bir arkadaşı ile geldiği AVM'de ilk durak olarak Beymen mağazasını tercih etti. Uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen ve siparişlerini veren oyuncu, daha sonra Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezdi.

Siyah terliği, siyah uzun elbisesi ve siyah maskesi ile alışveriş kombinini oluşturan Ovalı, alışveriş turu sonrası Masa Restaurant'a geçerek yorgunluk kahvesi içti. Arkadaşı ile koyu bir sohbete tutunan Ovalı, akşam saatlerinde özel aracıyla AVM'den ayrıldı.