‘Şükretmeyi tercih ettim’

Özge Ulusoy, her sektörde olduğu gibi sanat camiasının da ekonomik kayıp yaşadığını, ancak bunu söylemeyi uygun bulmadığını belirtti. Model, “Bizim dışımızda o kadar zorluk yaşayanlar var ki, benim kendimle ilgili konuşmam doğru olmaz. Şükredip, ‘Hamdolsun’ demeyi tercih ettim” dedi.