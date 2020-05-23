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23.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Şükretmeyi tercih ettim’

‘Şükretmeyi tercih ettim’
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Özge Ulusoy, her sektörde olduğu gibi sanat camiasının da ekonomik kayıp yaşadığını, ancak bunu söylemeyi uygun bulmadığını belirtti. Model, “Bizim dışımızda o kadar zorluk yaşayanlar var ki, benim kendimle ilgili konuşmam doğru olmaz. Şükredip, ‘Hamdolsun’ demeyi tercih ettim” dedi.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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Cadde Yazarları

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