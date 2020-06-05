Şükrü Özyıldız: Şu an detay veremem

Şükrü Özyıldız, önceki akşam Etiler'deki bir restorana girerken görüntülendi. Girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, karantina süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki Şükrü Özyıldız, "Karantina döneminde ben de herkes gibi bütün zamanımı evde geçirdim. Hobilerimle ilgilendim. Bir şekilde kendimi oyaladım. Şu anda da yavaş yavaş normalleşmeye dönüyorum" dedi.

Muhabirlerin "İş hayatınız nasıl gidiyor? Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna Özyıldız, "Yeni bir proje var ama şu an detay veremem" yanıtını verdi.