02.08.2020 - 07:00 |
Sular durulmuyor
Gürültü yüzünden birbirini hedef gösteren Müjde Ar ile Bodrum Günay Restaurant yetkilileri arasında sular durulmuyor.
Kendisine dava açılmasından sonra açıklama yapan sanatçı, “İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesi idari para cezaları kesmiş, ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır. Bana atılan iftiradan önce Bodrum Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ (TCK 257 Mad.) nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu sabittir” ifadelerini kullandı.
Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.