MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sular durulmuyor
02.08.2020 - 07:00 |

Sular durulmuyor

Gürültü yüzünden birbirini hedef gösteren Müjde Ar ile Bodrum Günay Restaurant yetkilileri arasında sular durulmuyor.

Sular durulmuyor
ABONE OL

Kendisine dava açılmasından sonra açıklama yapan sanatçı, “İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesi idari para cezaları kesmiş, ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır. Bana atılan iftiradan önce Bodrum Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ (TCK 257 Mad.) nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu sabittir” ifadelerini kullandı.

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkadaş desteği

Arkadaş desteği

Obezite neleri etkiliyor?

Obezite neleri etkiliyor?

Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’

Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’

Fit kalmanın sırrı

Fit kalmanın sırrı

Sıradaki Haber