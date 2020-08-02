Sular durulmuyor

Kendisine dava açılmasından sonra açıklama yapan sanatçı, “İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesi idari para cezaları kesmiş, ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır. Bana atılan iftiradan önce Bodrum Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ (TCK 257 Mad.) nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu sabittir” ifadelerini kullandı.