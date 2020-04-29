Sunucu Hülya Seloni corona virüse yakalandı!

Kendisine ve ailesine corona virüs teşhisi konulduğunu açıklayan Hülya Seloni, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece corona olduk. 12 Nisan’da semptomlarım başladı. Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdi. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz."

TEŞEKKÜR ETTİ

Seloni sözlerine şöyle devam etti: "Tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadıma koşan, iyileşmeme büyük katkı sağlayan, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren başta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara’mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu. Şunu bir kez daha anladık ki ‘sağlık’ her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın."