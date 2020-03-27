Süper anneanne!

Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Umman Fahri Konsolosu Dr. Kenan Magripli ile eşi Sylvia Magripli, bir süre önce Umman’da bir dost düğününe katılmış, oradan da torunlarını görmek için Washington’a geçmişti. Sylvia Hanım, çocuklarıyla geçirdiği neşeli günlerin ardından başlayan koronavirüs etkisiyle, apar topar dönüş kararı aldı. Sylvia Hanım, seyahatinin son gününde boş kalan Washington Havalimanı’nda tek başına olduğu görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Daha sonra Viyana’ya geçen Magripli için arkadaşları, “Süper anneannemize dikkat, nazar değmesin!” dileğinde bulundu.