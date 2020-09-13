Süper meditasyon!

Gisele Bündchen, dünya çapında 17 milyon kullanıcısı bulunan en büyük meditasyon uygulaması Insight Timer ile iş birliğine imza attı. Yıllardır sağlıklı yaşamla ilgilenen süper model, İngilizce ve Portekizce dillerinde her ay telkinler verecek. Salgın döneminde depresyonun çoğaldığına dikkat çeken Bündchen, “Meditasyon benim hayatımı inanılmaz değiştirdi ve bana denge verdi. Daha çok insana ulaşacağım için çok mutluyum” dedi.