MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Süperstar gecesi
20.07.2020 - 07:00 | | ALİ KESER

Süperstar gecesi

Ajda Pekkan, Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı.

Süperstar gecesi
ABONE OL

Ajda Pekkan, Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Konserine Fikret Şenes’in ‘Sihirli Aşk’ şarkısıyla başlayan Pekkan, misafirlerini 2.5 saat boyunca eğlendirdi. 

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süperstar gecesi

Süperstar gecesi

Sörf zamanı

Sörf zamanı

Özlem giderdiler

Özlem giderdiler

BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

Sıradaki Haber