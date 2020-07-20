20.07.2020 - 07:00 | | ALİ KESER
Süperstar gecesi
Ajda Pekkan, Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı.
Ajda Pekkan, Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Konserine Fikret Şenes’in ‘Sihirli Aşk’ şarkısıyla başlayan Pekkan, misafirlerini 2.5 saat boyunca eğlendirdi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.