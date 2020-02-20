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HaberlerMagazin Haberleri Sürdürülebilirliği kutladılar
20.02.2020 - 07:00 |

Sürdürülebilirliği kutladılar

Tommy Hilfiger ve Lewis Hamilton’ın dördüncü TommyXLewis Koleksiyonu, Londra Moda Haftası’nda görücüye çıktı.

Sürdürülebilirliği kutladılar

Tommy Hilfiger ve Lewis Hamilton’ın dördüncü TommyXLewis Koleksiyonu, Londra Moda Haftası’nda görücüye çıktı. Tate Modern Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte podyuma dünyaca ünlü süper model Naomi Cambell da çıktı. Grammy ödüllü şarkıcı ve besteci H.E.R., kendine has dokunuşlarını kattığı 12 tasarımıyla sürpriz yaptı. Sadakat temasından ilham alan kreasyon sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve çeşitlilikte anlamlı ilerlemenin ancak etki yaratan iş birlikleriyle sağlanabileceği inancına sadık kalmaya devam ediyor.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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