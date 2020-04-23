MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun
23.04.2020 - 12:57 |

Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, merhum babasını doğum gününde andı.

Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun

Cemiyet dünyasının tanınan simalarından biri olan Süreyya Yalçın, 12 yıl önce kaybettiği babasını andı. Yalçın sosyal medya hesabından babası Faruk Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not yazdı.

Yalçın şöyle dedi: Gülüşünü sadece başka yerlerde gördüğüm, rüyalarda buluştuğum melek babam... Seneler geçiyor işte, acı yerini bilince bıraktı; eminim beni hala görüyorsun ve seni ne kadar sevdiğimi hissediyorsun.

Süreyya Yalçından babasına: Eminim beni hala görüyorsun

Erol Evgin, İstiklal Marşı'nı okuduUsta sanatçı Erol Evgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı okuyup, sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ebru Şallı'dan 23 Nisan için duygulandıran paylaşım

Ebru Şallı'dan 23 Nisan için duygulandıran paylaşım

Elçin Sangu'nun 7 milyon mutluluğu

Elçin Sangu'nun 7 milyon mutluluğu

‘KADINLAR SUSMASIN!’

‘KADINLAR SUSMASIN!’

‘Zerre olduğumuzu fark ettik’

‘Zerre olduğumuzu fark ettik’

Sıradaki Haber