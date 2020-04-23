Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun

Cemiyet dünyasının tanınan simalarından biri olan Süreyya Yalçın, 12 yıl önce kaybettiği babasını andı. Yalçın sosyal medya hesabından babası Faruk Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not yazdı.

Yalçın şöyle dedi: Gülüşünü sadece başka yerlerde gördüğüm, rüyalarda buluştuğum melek babam... Seneler geçiyor işte, acı yerini bilince bıraktı; eminim beni hala görüyorsun ve seni ne kadar sevdiğimi hissediyorsun.