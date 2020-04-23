23.04.2020 - 12:57 |
Süreyya Yalçın'dan babasına: Eminim beni hala görüyorsun
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, merhum babasını doğum gününde andı.
Cemiyet dünyasının tanınan simalarından biri olan Süreyya Yalçın, 12 yıl önce kaybettiği babasını andı. Yalçın sosyal medya hesabından babası Faruk Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not yazdı.
Yalçın şöyle dedi: Gülüşünü sadece başka yerlerde gördüğüm, rüyalarda buluştuğum melek babam... Seneler geçiyor işte, acı yerini bilince bıraktı; eminim beni hala görüyorsun ve seni ne kadar sevdiğimi hissediyorsun.