MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sürpriz aşk
26.04.2020 - 07:00 |

Sürpriz aşk

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin, yeni bir aşka yelken açtı. Karantina döneminde sık sık konuşmaya başlayan çiftin, birbirlerini tanıma aşamasında olduğu söyleniyor

Sürpriz aşk

Dört sene birlikte olduğu Serenay Sarıkaya’dan geçtiğimiz yıl ayrılan Kerem Bürsin, kalbini Demet Özdemir’e kaptırdı. Yaklaşık 15 gündür konuşmaya başlayan çiftin yakın çevresine, “Tanışma aşamasındayız” dediği öğrenildi. İkilinin, karantina döneminden sonra tatil planı yaptığı da söyleniyor.

Bir anda sosyal medyada günün konusu olan oyunculara, “Bunlar karantina döneminde nasıl telefonla birbirini tanıyorlar anlamadım”, “Biz de evde oturmuş bahtımızı bekliyoruz”, “Kerem’in Serenay’dan sonra daha güzel bir sevgilisi olabilirdi” ve “Bu dönem aşkları hemen biter” mesajları gönderildi.

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiasıKanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Programın sunucusu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığını iddia etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kylie Jenner'dan yeni ev pozları

Kylie Jenner'dan yeni ev pozları

17 kilo veren Burak Akkul son halini paylaştı

17 kilo veren Burak Akkul son halini paylaştı

'Zerrin Özer ile Murat Akıncı aynı evde yaşıyor' iddiası!

'Zerrin Özer ile Murat Akıncı aynı evde yaşıyor' iddiası!

'Evde karantinanın en kârlısı Shakira'

'Evde karantinanın en kârlısı Shakira'

Sıradaki Haber