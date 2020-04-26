Sürpriz aşk

Dört sene birlikte olduğu Serenay Sarıkaya’dan geçtiğimiz yıl ayrılan Kerem Bürsin, kalbini Demet Özdemir’e kaptırdı. Yaklaşık 15 gündür konuşmaya başlayan çiftin yakın çevresine, “Tanışma aşamasındayız” dediği öğrenildi. İkilinin, karantina döneminden sonra tatil planı yaptığı da söyleniyor.

Bir anda sosyal medyada günün konusu olan oyunculara, “Bunlar karantina döneminde nasıl telefonla birbirini tanıyorlar anlamadım”, “Biz de evde oturmuş bahtımızı bekliyoruz”, “Kerem’in Serenay’dan sonra daha güzel bir sevgilisi olabilirdi” ve “Bu dönem aşkları hemen biter” mesajları gönderildi.