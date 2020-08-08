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08.08.2020 - 07:00 |

Sürpriz aşk

Tuba Büyüküstün’le ilişkisini noktalayan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun’la aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda sevgililer, Kaz Dağları’nda tatil yaptı

Sürpriz aşk
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Evlilik hazırlığı yaptığı Tuba Büyüküstün’den iki ay önce ayrılan Umut Evirgen, kalbini Melisa Şenolsun’a kaptırdı. Arkadaş ortamında tanıştıkları öğrenilen çiçeği burnunda sevgililerin, kısa süreli mesajlaşma ve konuşmadan sonra birlikte olmaya karar verdiği öğrenildi.

Çiftin, geçtiğimiz günlerde Kaz Dağları’nda tatil yaptığı ortaya çıktı. İkili, İstanbul’da Evirgen’in sahibi olduğu mekanlarda buluşuyor. Yapımcılığa başlayan işletmecinin, bir projesinde sevgilisi Şenolsun’u da oynatacağı konuşuluyor.

 

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