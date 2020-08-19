Sürpriz doğum günü

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Mehmet Mutlu’nun İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı eşi Melisa Mutlu, sürpriz bir partiyle yeni yaşına girdi. Bodrum Gündoğan’daki Serafina Mare’de pastasını kesen Melisa Hanım, ailesi ve dostlarıyla eğlendi. İşletmeci Ali Sayar’ın DJ kabinine geçtiği mekana gelenler arasında Ebru-Ayhan Çarıkçılar, Ahmet-Pınar Karaçöl, Sema Çelebi, Metin Şen, Tülin-Vedat Düzgezen, Tülay, Melisa Özmen, Hasan Gürsel, Özlem Sunay, Nalan Demircioğlu ve şarkıcı Faik Öztürk gibi tanınmış simalar vardı. l