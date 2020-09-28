Sürpriz doğum günü

İşleri dolayısıyla İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan Sarp Evliyagil, eşi Eda Evliyagil için görkemli bir kutlama hazırladı. Önce arkadaşlarıyla Papermoon’da pasta kesen Eda Hanım, akşam da eşinin sürpriziyle teknede yeni yaşını kutladı.