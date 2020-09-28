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28.09.2020 - 07:00 |

Sürpriz doğum günü

İşleri dolayısıyla İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan Sarp Evliyagil, eşi Eda Evliyagil için görkemli bir kutlama hazırladı.

Sürpriz doğum günü
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İşleri dolayısıyla İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan Sarp Evliyagil, eşi Eda Evliyagil için görkemli bir kutlama hazırladı. Önce arkadaşlarıyla Papermoon’da pasta kesen Eda Hanım, akşam da eşinin sürpriziyle teknede yeni yaşını kutladı.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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