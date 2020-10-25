Sürpriz düet

Yıllara dayanan dostluklarını müziğe taşıyan Volkan Arslan ve Bilal Hancı’nın ‘Gözlerin Gözlerime’ şarkısı, dijital platformlardaki yerini aldı. Sözü ve müziği Erkan Ketenci’ye ait eser, Veysel Zaloğlu yönetmenliğinde kliplendi. Arslan, “Biz bu coğrafyanın evrensel müziğe en yakın türünün temsilcisiyiz. Hepimiz kendi yolumuzda bir rengiz ve birleşince ‘Karadeniz’in gökkuşağı’nı oluşturuyoruz. Bu parça da bir dostluk ve dayanışma hikayesidir” dedi.