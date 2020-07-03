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03.07.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Sürpriz nikâhta gerginlik

Oyuncu Nuri Alço (69) daha önce şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme geldiği, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile sürpriz bir nikâhla evlendi.

Sürpriz nikâhta gerginlik
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sezginoğlu’nu, iş görüşmesine gideceklerini söyleyerek Beşiktaş Belediyesi Nikâh Dairesi’ne götürdü. Gizlice geldiği binada nikâhın kıyılacağı salona otoparktan çıkan Alço, sevgilisine bir kez daha evlenme teklifinde bulundu. Ancak Alço’nun talimat vermesi üzerine güvenlik görevlileri basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Basın mensuplarını dışarı çıkarmaya çalışan görevliler, salonun kapılarını kilitledi. Çift daha sonra İlknur Ayık ve Teoman Ayık’ın şahitliğinde hayatlarını birleştirdi.

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