Sürpriz nikâhta gerginlik

Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sezginoğlu’nu, iş görüşmesine gideceklerini söyleyerek Beşiktaş Belediyesi Nikâh Dairesi’ne götürdü. Gizlice geldiği binada nikâhın kıyılacağı salona otoparktan çıkan Alço, sevgilisine bir kez daha evlenme teklifinde bulundu. Ancak Alço’nun talimat vermesi üzerine güvenlik görevlileri basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Basın mensuplarını dışarı çıkarmaya çalışan görevliler, salonun kapılarını kilitledi. Çift daha sonra İlknur Ayık ve Teoman Ayık’ın şahitliğinde hayatlarını birleştirdi.