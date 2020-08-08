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08.08.2020 - 07:00 |
Sürpriz yaş günü
Cihan Kamer, yeni yaşını dostlarının sürpriz partisiyle kutladı.
İş insanı, “En güzel hediye sevilmek” diye konuştu.
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