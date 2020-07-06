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06.07.2020 - 07:00 |

Sürprizlerle dolu tatil

Turizm dünyasının önde gelen kuruluşlarından Titanic Otelleri’nin sahibi Aygün Ailesi, dostlarını Bodrum’daki yerinde bir araya getirdi.

Sürprizlerle dolu tatil
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Turizm dünyasının önde gelen kuruluşlarından Titanic Otelleri’nin sahibi Aygün Ailesi, dostlarını Bodrum’daki yerinde bir araya getirdi. Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün ve ailesinin ev sahipliği yaptığı davette, her şey özenle hazırlandı. Buluşmada, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de vardı. Birkaç gün boyunca güneşin ve birlikte olmanın tadını çıkaran dostlar, son gece Beyaz Butik’in sahibi Hacer Özil’in ailenin ricasıyla çıkıp, söylediği şarkılarla müzik ziyafeti yaşadı.

5 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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