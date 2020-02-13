Sürreal davet!

Hollywood’un ünlü isimleri ve moda sektörü, geçtiğimiz günlerde New York’ta düzenlenen Solar Dream davetinde bir araya geldi. Fendi Kreatif Direktörü Silvia Venturini Fendi tarafından tasarlanan erkek ve kadın ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonlarının görücüye çıktığı etkinliğin ev sahipliğini, markanın CEO’su Serge Brunschwig üstlendi. New York-Madison Avenue butiğinde gerçekleşen organizasyona katılanlar arasında Dylan Sprouse, Gala Gonzalez, Iris Law ve Victor Cruz gibi isimler vardı. İtalyan güneşinin altında sıcak ve eğlenceli bir yaz gününden ilham alan tasarımlardaki sürreal çiçeklerle eterik dokular dikkat çekti.