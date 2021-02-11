MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survior Batuhan kimdir, kaç yaşında? Survior Batuhan Karacakya hangi dizilerde oynadı?
11.02.2021 - 16:07 |

Survior Batuhan kimdir, kaç yaşında? Survior Batuhan Karacakya hangi dizilerde oynadı?

Survivor Batuhan, Ünlüler takımında yarışıyor. Daha önce Umutsuz Ev Kadınları ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol alan Batuhan Karacakya'nın yaşamı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Batuhan kimdir? İşte Batuhan Karacakaya'nın biyografisi...

Survior Batuhan kimdir, kaç yaşında? Survior Batuhan Karacakya hangi dizilerde oynadı?
ABONE OL

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Batuhan, Survivor'ın öne çıkan yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

Karacakaya, her ne kadar Aşk-ı Memnu’nun Bülent Ziyagil’i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etmişt

    Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ertuğrul Sağlam: Ümraniyespor maçı tekrar edilmeli

    Ertuğrul Sağlam: Ümraniyespor maçı tekrar edilmeli

    Son dakika | Galatasaray'da Feghouli saha çalışmalarına başladı

    Son dakika | Galatasaray'da Feghouli saha çalışmalarına başladı

    CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor

    CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor

    Tampa Bay Buccaneers'ın kutlamaları denizde devam etti

    Tampa Bay Buccaneers'ın kutlamaları denizde devam etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet