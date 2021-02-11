Survior Batuhan kimdir, kaç yaşında? Survior Batuhan Karacakya hangi dizilerde oynadı?

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Batuhan, Survivor'ın öne çıkan yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

Karacakaya, her ne kadar Aşk-ı Memnu’nun Bülent Ziyagil’i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etmişt