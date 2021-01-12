Survivor 11 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Ünlülerin son oyunlarda elde ettiği başarılar sonrası gönüllüler pazar akşamı ada konseyine gitti ve bir kişiyi eleme adayı çıkardı. İkinci eleme adayı için ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu oynadı. Öte yandan 11 Ocak ödül oyununda ise iki takım kıyasıya yarıştı. Son market ödülü sonrası gıdayı heyecanla bekleyen gönüllüler takımı kazanmak için her yolu deniyor. İşte, Survivor ikinci dokunulmazlığı kazanan takım...

11 OCAK ÖDÜLÜ NEDİR?

Market ödülü sonrası gıda bekleyen gönüllüler ve yine kazanmak isteyen ünlüler takımı, günün ödül oyunu ile büyük heyecan yaşadı. 11 Ocak ödülü ise alet takımı oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Uzun süredir kazanamayan gönüllüler, 10'a 5'lik bir skor ile ünlülere büyük fark atarak ödül oyununu kazandı. Barakasız kalan gönüllüler, market ödülünü de kaçırmıştı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

Başa baş giden skor sonucunda ünlülere transfer olan İlayda Şeker, Sena karşısında dokunulmazlığı takımına getirdi. Böylelikle ünlüler dokunulmazlığın sahibi oldu.