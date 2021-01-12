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12.01.2021 - 00:46 |

Survivor 11 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor 2021 ünlüler - gönüllüler yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı 2021 Survivor kadrosu ise çok konuşuldu. Ödül oyunu sonrasında dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar tüm enerjileri ile oynadılar. İlk dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme adayı çıkaran gönüllüler, ünlüler karşısında zorlu mücadele verdi. 11 Ocak Pazartesi ödül oyununu kim kazandı? Günün ödülü ne oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, hangi takım kaybetti?

Survivor 11 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?
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Ünlülerin son oyunlarda elde ettiği başarılar sonrası gönüllüler pazar akşamı ada konseyine gitti ve bir kişiyi eleme adayı çıkardı. İkinci eleme adayı için ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu oynadı. Öte yandan 11 Ocak ödül oyununda ise iki takım kıyasıya yarıştı. Son market ödülü sonrası gıdayı heyecanla bekleyen gönüllüler takımı kazanmak için her yolu deniyor. İşte, Survivor ikinci dokunulmazlığı kazanan takım...

11 OCAK ÖDÜLÜ NEDİR?

Market ödülü sonrası gıda bekleyen gönüllüler ve yine kazanmak isteyen ünlüler takımı, günün ödül oyunu ile büyük heyecan yaşadı. 11 Ocak ödülü ise alet takımı oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Uzun süredir kazanamayan gönüllüler, 10'a 5'lik bir skor ile ünlülere büyük fark atarak ödül oyununu kazandı. Barakasız kalan gönüllüler, market ödülünü de kaçırmıştı.

Survivor 11 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı Survivor ödül oyununu hangi takım aldı

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

Başa baş giden skor sonucunda ünlülere transfer olan İlayda Şeker, Sena karşısında dokunulmazlığı takımına getirdi. Böylelikle ünlüler dokunulmazlığın sahibi oldu. 

Survivor 11 Ocak dokunulmazlık oyununu kim kazandı Survivor ödül oyununu hangi takım aldı

    Magazin Haberleri Bülteni (11 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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