Survivor 18 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ödülü nedir?

TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler, ödül için kıyasıya mücadele etti. Günün ödülü ise yine bir yemek oldu. Gönüllülerin üstünlüğü ile devam eden ödül oyununda yedeklerden gelen 4 yarışmacı da performans sergiledi. 18 Ocak Survivor ödül oyunu kazananı haberimizde.

SURVİVOR GÜNÜN ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve gönüllüleri karşı karşıya getiren ödül oyununda rekabet oldukça yüksekti. Acun Ilıcalı, 18 Ocak ödülünü açıkladı. Buna göre oyunu kazanan takım sigara böreği alacak.

18 OCAK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yedeklerden gelen Sergen ve Bahar ünlüler takımında, Baran ve Duygu ise gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına başladı. İlk performanslarını ise ödül oyununda sergileyen yarışmacılar ve takımları kazanmak için olağanüstü çaba sarf etti. Ödülü kazanan ise gönüllüler oldu.