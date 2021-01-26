Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor 26 Ocak sembol oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

TV8 ekranında Survivor 2021 yarışmasında ilk iletişim oyunu oynandı. Sembol oyunu için iki takım yarışmacıları kıyasıya mücadele verdi ve kazananlar sembol ile birlikte ödüllerine kavuştu. Survivor iletişim ödülü de açılandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Survivor adasına geldikleri günden sonra ilk kez iletişim ödülü ile gündelik hayatlarına dönebilecekler. İşte, Survivor 26 Ocak sembol oyunu kazananı ve iletişim oyunu kazananı...

SURVİVOR SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyununda kazanan erkek yarışmacı açılanmıştı. Günün sembol mücadelesinde ödül de tam buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi oldu.

26 OCAK SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 25 Ocak akşamı ekrana gelen bölümde sembol oyununun erkek kazananı belli olmuştu. Buna göre oyunun erkeklerde kazananı Sergen oldu. Kadınlarda kazanan ise Melis oldu. Böylelikle kadınlarda ve erkeklerde sembol oyunu ünlülerin oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

Yarışmacılar sembol oyunu ve ardından yemek ödülü sonrası iletişim oyununda için tüm enerjileri ile yarıştı. 26 Ocak akşamı Survivor 2021 ilk iletişim oyunu ödülünde yarışmacılar, Instagram filtresi ile çekilmiş fotoğrafları Instagram hesaplarında yayımlayabilecekler.

İLK İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu parkurda iki takım oyuncuları da yarışmayı sürdürüyor. Merakla beklenen iletişim oyunu sonucuna göre 10'a 5 skorla ünlüler takımı ödülün sahibi oldu.