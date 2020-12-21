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21.12.2020 - 12:34 |

Survivor 2021 kadrosu, yarışmacılar kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacı ve başlayacağı tarih merak ediliyor. Survivor'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın başlamasına geri sayılırken yarışmacı kadrosu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Peki 2021 Survivor yarışmacılar kimler, kadroda hangi isimler var, ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 kadrosu, yarışmacılar kimler? Survivor ne zaman başlayacak?
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Survivor'un yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor Survivor 2021'nin başlaması için eri sayılırken yarışmada yarışacak isimler gündeme gelmeye başladı. İzleyiciler yarışmacının başlayacağı zamanı merak ediyorlar. Peki Survivor 2021 ne zaman başlayacak, yarışmacı kadrosunda kimler var?

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin Ocak ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Kesin tarih geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021'nin ilk yarışmacısının Cemal Hünal olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Batuhan Karacakaya'nın Survivor'da yarışşacak isimler arasında olacağı gündeme geldi.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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