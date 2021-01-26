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26.01.2021 - 23:54 |

Survivor 2021 kim elendi? 26 Ocak Survivor SMS birincileri kim, eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2021 yarışmasında salı akşamı eleme konseyi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler iki isim çıkarmıştı ve konseyde de iki isim daha söyleniyor. Acun Ilıcalı, 2021 Survivor'a veda eden isimi oylama sonucunda açıklıyor. Survivor 26 Ocak SMS birincileri kimler oldu, kim elendi?

Survivor 2021 kim elendi? 26 Ocak Survivor SMS birincileri kim, eleme adayları kimler oldu?
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Survivor adasına veda eden isim izleyiciler tarafından merakla araştırılır oldu. İki dokunulmazlık oyunu sonucunda ünlüler bir aday, gönüllüler de bir isim çıkardı. Ada konseyinde de SMS birincilerinin söylediği iki isimle birlikte toplamda 4 kişi eleme heyecanı yaşıyor. Konseyin ardından bir yarışmacı Survivor olma hayallerine veda ediyor. İşte, Survivor 2021 eleme adayları...

SURVİVOR 2021 SMS BİRİNCİLERİ VE ELEME ADAYLARI

SMS oylamasıyla gönüllüler takımında birinci olarak aday söyleyecek kişi Poyraz oldu. Ünlülerde ise birinci çıkan isim İsmail Balaban oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen iki dokunulmazlık oyununda ilk kaybeden taraf gönüllüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Aleyna'yı eleme potasına gönderdi. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler ise İlayda'yı yazdı. 

Poyraz üçüncü aday olarak adaya yeni gelen Duygu'nu adını verdi. Ünlüler takımında SMS birincisi İsmail ise yine adaya yeni gelen Bahar'ın adını açıkladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu eleme konseyi gerçekleştiriliyor ve bunun sonucunda bir kişi Survivor adasına veda ediyor. 26 Ocak akşamı gerçekleştirilen eleme konseyinde adadan ayrılacak kişi yedeklerden Survivor adasına gelen ve ünlüler takımında yarışan Bahar oldu.

Survivor 2021 kim elendi 26 Ocak Survivor SMS birincileri kim, eleme adayları kimler oldu

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