Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor fragmanı: Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! Toplam 22 isim...
Survivor 2021'e adeta saatler kaldı. Yepyeni bir sezonu takip etmek için geri sayıma başlayan izleyiciler, Survivor 2021 ne zaman, yarışmacıları kimler sorularına cevap arıyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak yaşanacak olan Survivor kadrosu büyük heyecan yaratıyor. İşte büyük merakla beklenen Survivor 2021 fragmanı haberimizde...
TV8 kanalında yayınlanan macera, açlık, fiziksel, ruhsal, güç, zeka kısacası zor şartlar altında mücadele edilen Survivor'ın yeni yayın tarihi ve bu yılki yarışmacıları belirlendi. 10 yarışmacının Ünlüler takımında olduğu, 10 yarışmacının da Gönüllüler takımında olduğu Survivor 2021 için heyecan dorukta. Yine belli ödüller karşılığında çeşitli parkurlarda ter dökecek olan yarışmacılar, izleyenleri ekrana kilitleyecek. Kimi zaman denize parkur kurulurken, kimi zaman kumsala parkurlar kurulmaya devam edecek. Kimi oyun fiziksel güç isterken, kimi oyun ise zekaya ihtiyaç duyacak. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya mücadelerinin yaşanacağı Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosunda hangi yarışmacılar var? İşte Survivor 2021 fragmanı...
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021 sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı 20:00'da başlıyor.
SURVİVOR 2021 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora
SURVİVOR 2021 FRAGMANI ÜNLÜLER TAKIMI
SURVİVOR 2021 FRAGMANI GÖNÜLLÜLER TAKIMI