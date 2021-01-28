Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 28 Ocak ödülü ne oldu?

Ünlüler ve gönüllüler, uzun bir haftanın ardından yemek için mücadeleye başladı. Gönüllüler bu hafta kimseyi kaybetmedi ancak bir süredir ödül oyunlarında başarı sergileyemediler. 28 Ocak Survivor ödülünü kim, hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2021 ödülü ve kazanan takım...

SURVİVOR 28 OCAK ÖDÜLÜ NEDİR?

Uzun süredir aç olan her iki takımın yarışmacıları önemli bir ödül için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımından herhangi birinin yarışmayı kazanması durumunda ödül köfte ekmek olacak. Yanında da soğuk kolalar yer alacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Çoğu yarışmacının hayalini kurduğu ödül, bu hafta iki takımın da karşısına çıktı. Ünlüler de, gönüllüler de hız kesmeden mücadele ediyor ancak henüz ödül oyununu kazanan takım belli olmadı.