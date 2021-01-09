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09.01.2021 - 20:40 |

Survivor 2021 Ünlüler / Gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor 2021 yarışmacıları tam kadro

Survivor 2021 bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor 2021 izleyicisi ise bu yıl hangi isimlerin mücadele edeceğini öğrenmek istiyor. Survivor bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler olarak yarışacak. Peki kadroda kimler var? İşte Survivor 2021 yarışmacı isimleri...

Survivor 2021 Ünlüler / Gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor 2021 yarışmacıları tam kadro
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Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımında hangi isimler yer alıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana ilk bölüm ile gelecek olan Survivor 2021 geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ünlüler ve Gönüllüler formatında ekrana gelecek. İlk tanıtımın yayınlanmasının ardından Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler merak konusu olmaya başladı. Peki Survivor 2021, Ünlülüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı 20:00'da başlıyor.

SURVİVOR 2021 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora

 SURVİVOR 2021 1. BÖLÜM FRAGMANI

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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