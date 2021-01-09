Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın hayatı

Survivor 2021'nin yeni sezonu bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Survivor yarışmacılardan biri ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna, Gönüller takımında yarışacak. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.