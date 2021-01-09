MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın hayatı
09.01.2021 - 21:03 |

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın hayatı

Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele eden isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor'ın yeni sezonunda sık sık adını duyacağımız Aleyna'nın hayatına dair bilinenleri haberimize ekledik. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun biyografisi...

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın hayatı
ABONE OL

Survivor 2021'nin yeni sezonu bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Survivor yarışmacılardan biri ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna, Gönüller takımında yarışacak. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Diagne'den sürpriz yayın! Maskeyle çıktı

    Son dakika - Diagne'den sürpriz yayın! Maskeyle çıktı

    Emre Taşdemir: "Arda ağabey benim işimi kolaylaştırıyor"

    Emre Taşdemir: "Arda ağabey benim işimi kolaylaştırıyor"

    Son dakika - Marcao'dan Fatih Terim sözleri!

    Son dakika - Marcao'dan Fatih Terim sözleri!

    Son dakika transfer haberi | Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz"

    Son dakika transfer haberi | Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet