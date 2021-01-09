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09.01.2021 - 20:33 |

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Bu yıl TV8 ekranında sık sık göreceğimiz isimlerden biri olan Ayşe Yüksel'in biyografisini haberimize ekledik. İşte Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel nereli? sorularının yanıtları...

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel nereli?
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Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2021 yarışmacılarından olan Ayşe Yüksel dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Ayşe Yüksel'in hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Ayşe'nin merak edilenleri...

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel üniversite öğrencisidir. Düzce Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel sporla içli dışlıdır. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Ayşe Yüksel 7. sınıfta haltere başlamıştır. Türkiye'de 3. olmuştur. Daha sonra voleybolla ilgilenen Yüksel mahalli ligde 6 yl boyunca oynamıştır.

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