Survivor 2021'in ilk fragmanı yayınlandı!

Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile ekrana gelecek olan 'Survivor' bu akşamı başlayacak. Survivor 2021 kadrosunda Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler bulunuyor. Geçen sene Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap, bu yıl Ünlüler kadrosunda bulunuyor.

SAKATLIKLAR FRAGMANA DAMGA VURDU

Acun Ilıcalı'nın "Survivor 2021'e hoş geldiniz arkadaşlar" anonsuyla startı verilen fenomen yarışmada, yarışmacılar arasındaki ilk günden başlayan rekabet dikkat çekti. Survivor ünlüler takımında Cemal Hünal'ın, gönüllüler takımında ise Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması fragmana damga vuran anlardan oldu.

ACUN ILICALI'DAN İLK PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sezonun ilk paylaşımını yaptı. Ünlü televizyoncu ilk bölümün yarın akşam yayınlanacağı sosyal medya hesabından duyurdu.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.