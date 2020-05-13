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13.05.2020 - 17:06 |

Survivor Ardahan kimdir,kaç yaşında? Survivor Ardahan ne iş yapıyor, nereli?

Survivor, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Survivor'da yarışmacılar kıyasıya rekabet etmeye devam ediyorlar. Ardahan, Survivor'da konuşulan isimler arasında yer alıyor. Peki Survivor Ardahan kimdir,kaç yaşında? İşte biyografisi...

Survivor Ardahan kimdir,kaç yaşında? Survivor Ardahan ne iş yapıyor, nereli?
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Survivor'da Gönüllüler ve Ünlülerin yarışı bu sene ekranlara geliyor. Survivor yarışmacıların hayatları ise gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaşamı merak edilen isimlerden biri ise Ardahan'dır. Peki Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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