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02.05.2020 - 21:14 |

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli?

Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan ve Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli? Bu yıl izleyici tarafından oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler....

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu devam ediyor. Tüm heyecanıyla izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da yarışmacıların özel hayatı merak ediliyor. Her yarışmacının biyografisi tek tek ilgi görüyor. Bu isimlerden biri de Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın biyografisi. Peki Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında? İşte Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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