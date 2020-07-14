14.07.2020 - 15:38 |
Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay biyografisi
Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı ve yaşı hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'de diskalifiye olan isimlerin yerine kadroya sonradan dahil olan ve gösterdiği performanslar ile zaman zaman dikkatleri üzerine çeken Aşkım Burçe Tunay kimdir? İşte Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler...
Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'de Ünlüler takımında diskalifiye olan isimlerin yerine kadroya sonradan dahil olan ve Anlat Bakalım oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.