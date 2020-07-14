Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay biyografisi

Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'de Ünlüler takımında diskalifiye olan isimlerin yerine kadroya sonradan dahil olan ve Anlat Bakalım oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.