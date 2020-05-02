Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Aşkım nereli, hangi sporu yapıyor?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da büyük mücadele devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden hırslı yarışmacılar elinden gelenin fazlasını yapıyor. Zor yaşam şartları altında ter döken Survivor yarışmacıları, izleyici tarafından merak ediliyor. Bu isimler arasında yer alanlardan biri de Aşkım Burçe Tunay. Peki Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım nereli? Survivor Aşkım kaç yaşında? Survivor Aşkım hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Aşkım biyografisi...

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1983 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğunu, 78 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam can kaybının 3 bin 336 olduğunu, 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 58 bin 259'a ulaştığını açıkladı.