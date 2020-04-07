Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Ünlüler yarışmacısı Survivor Aşkım'ın boyu kaç?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020 'de heyecan dinmiyor. Survivor 2020 yarışmacıları ise birbirinden hırslı. Bu isimler arasında yer alan Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi sporla ilgileniyor?

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.