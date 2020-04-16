Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Acun Medya mı, Survivor 2020 kadrosu mu?

Survivor'da ayak tenisi oyunu dün akşam izleyenleri ekrana kilitledi. Acun Ilıcalı tarafından günler öncesinde duyurulan dünyaca ünlü bir markanın bu oyuna sponsor olduğu açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından dün akşam beklenen oyun gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın takımında İrem Kanan ve Ersin Korkut, Sercan Yıldırım'ın takımında ise Sadık Ardahan Uzkanbaş ve Yasin Obuz mücadele etti. Yarışmacılara mücadele öncesinde ödül açıklanırken Mert Öcal, Aşkım Burçe Tunay ve Aycan dışında kalan tüm yarışmacılar ayak tenisini kazanan takımın Acun Medya olacağını düşündü. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ayak tenisi oyununu peki hangi takım kazandı?

SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ayak tenisi oyununda Survivor 2020 takımı ilk seti kazandı. İkinci seti ise Acun Medya ekibi kazanırken skor 1-1'e geldi. Survivor 2020 kadrosu üçüncü seti kazanarak durumu 2-1' getirdi. Dördüncü set yine Acun Medya'nın olurken son setin 21'de bitmesi kararlaştırıldı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor ayak tenisi oyunun Sercan Yıldırım'ın takımı Survivor 2020 kadrosu kazandı

SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNUNDA ÖDÜL NEYDİ?

Survivor ayak tenisi oyununda kazanan takımı bilen isimlere Pilav üstü et yanında salata ve gazlı içecek ödülünden sadece Aşkım Burçe Tunay, Mert Öcal ve Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım, Sadık Ardahan Uzkanbaş ve Yasin Obuz yararlandı.