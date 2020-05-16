Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç aslen nereli?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Survivor Aycan Yanaç kimdir sorusu Survivor'ı izleyen izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde performansında inişli çıkışlı bir grafik izleyen Aycan Yanaç son iki oyundur gösterdiği performans ile takımının oyun kazanmasına destek oluyor. Survivor Ünlüler takımında en fazla Sercan Yıldırım ile anlaşan Survivor Aycan Yanaç milli futbolcu kimliği ile tanınıyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.