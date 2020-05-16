MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç aslen nereli?
16.05.2020 - 17:14 |

Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç aslen nereli?

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Aycan Yanaç kimdir sorusu Survivor yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor genel performans tablosunda üst sıralarda yer alan Aycan Yanaç bu sezonun iddialı isimler arasında yer alıyor. Peki Survivor Aycan Yanaç kimdir?

Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç aslen nereli?
ABONE OL

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Survivor Aycan Yanaç kimdir sorusu Survivor'ı izleyen izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde performansında inişli çıkışlı bir grafik izleyen Aycan Yanaç son iki oyundur gösterdiği performans ile takımının oyun kazanmasına destek oluyor. Survivor Ünlüler takımında en fazla Sercan Yıldırım ile anlaşan Survivor Aycan Yanaç milli futbolcu kimliği ile tanınıyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, ne iş yapıyor?

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, ne iş yapıyor?

Murat Yıldırım'dan eşine Fas yemeği

Murat Yıldırım'dan eşine Fas yemeği

Survivor Nisa yarışmalarda neden yok, diskalifiye mi olacak? Survivor Nisa Bölükbaşı'nın nesi var sakat mı?

Survivor Nisa yarışmalarda neden yok, diskalifiye mi olacak? Survivor Nisa Bölükbaşı'nın nesi var sakat mı?

Arka Sokaklar 552. son bölüm kesintisiz izle! Hüsnü Komiser koronavirüse yakalanıyor

Arka Sokaklar 552. son bölüm kesintisiz izle! Hüsnü Komiser koronavirüse yakalanıyor

Sıradaki Haber