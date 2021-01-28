Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel aslen nereli?

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da kadın yarışmacılar arasında en dikkat çeken isimlerden olan Ayşe Yüksel parkur hızı ve performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Ayşe Yüksel kimdir, aslen nereli? İşte Survivor Gönüllüler takımında yarışan Ayşe Yüksel biyografisi...

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alacağı açıklanan Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.