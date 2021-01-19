MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Bahar kimdir? Bahar Seviş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
19.01.2021 - 00:12 |

Survivor Bahar kimdir? Bahar Seviş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 sezonda Bahar Sevis de katıldı. Yedek kadrodan yarışmaya katılan Survivor Bahar, ünlüler takımında mücadele edecek. Kullanıcılar Survivor Bahar Seviş biyografisini sorguluyor. Survivor Bahar aslen nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Bahar kimdir? Bahar Seviş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
ABONE OL

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 yeni yarışmacılarla devam ediyor. Eleme oyunlarının yanı sıra yedeklerden yarışmacılar Survivor 2021 kadrosuna dahil oluyor. Ünlüler takımına katılan Bahar Seviş boyu, kilosu gibi detaylar da merak edilenler arasında. İşte, Survivor Bahar hakkında ayrıntılar...

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi ve aslen Kıbrıslı'dır. Spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulundan mezun olan Survivor Bahar, yoga eğitmenidir. Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliğini de yürüten yarışmacı maceracı yanını Survivor'da keşfetmek istediğini dile getirmiştir.

Survivor Bahar kimdir Bahar Seviş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir

Kıbrıs ağızı ile konuşması nedeniyle de Survivor'ın beğenilen ve dikkat çeken isimleri arasında girmeyi başardı.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İrfan Can Kahveci'nin babası konuştu! 'Galatasaray'a gitmek istiyor"

İrfan Can Kahveci'nin babası konuştu! 'Galatasaray'a gitmek istiyor"

Josef: "Fenerbahçe'deyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi"

Josef: "Fenerbahçe'deyken Beşiktaş sanki milli takım gibiydi"

19 Aralık 2020 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

19 Aralık 2020 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Milli tenisçi Ergi Kırkın, ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Ergi Kırkın, ikinci tura yükseldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet