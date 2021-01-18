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18.01.2021 - 23:17 |

Survivor Baran kimdir? Baran Köse nereli, kaç yaşında, hangi takımda?

Survivor 2021 yarışmasına katılan Baran Köse, gönüllüler takımında yarışmada performans sergileyecek. Karadenizli olduğu bilinen Survivor Baran ne iş yapıyor? 2021 sezonunda gönüllüler takımında şampiyon olmak için mücadele verecek. İşte, Survivor Baran Köse hayatı...

Survivor Baran kimdir? Baran Köse nereli, kaç yaşında, hangi takımda?
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Baran Köse, Survivor 2021 sezonunda yedeklerden üç yarışmacıyla birlikte katıldı. Yarışmaya dahil olduğu anda ödül oyunu için mücadele verdi ve takımı gönüllülerden takdiri topladı. Survivor Baran aslen nereli, kaç yaşında, kim? 

SURVİVOR BARAN KÖSE KİMDİR?

Baran, aslen Rizeli'dir ancak Survivor yarışmasına Muğla Fethiye'den katılıyor. Yaşamını da Muğla'da sürdürüyor. Fitness eğitmeni olarak çalışan Köse, heyecanlı yapısıyla dikkatleri çekiyor. Gönüllüler takımında yer alan Baran Köse, evli değildir. Atışlarda kendine güvendiğini dile getiren yarışmacının azimli, sıcak kanlı, hayvanları seven bir yapısı olduğu söyleniyor.

Survivor Baran kimdir Baran Köse nereli, kaç yaşında, hangi takımda

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler takımında yedeklerden katıldı. Sezonda gönüllüler takımında devam edecek.

 

 

 

 

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