Survivor Baran kimdir, nereli, kaç yaşında? Baran Köse hayatı...

Baran Köse, Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katıldı ve başarısıyla adını duyurdu. Survivor Baran hayatı sorgulanıyor. Baran Köse boyu ve kilosu kaç? Survivor Baran kaç yaşında? İşte Baran Köse hakkında detaylar...

BARAN KÖSE KİMDİR?

Köse, 9 Temmuz 1992 İstanbul dünyaya geldi. 1.73 boyunda ve 70 kilo olan Baran Köse, hırslı yapısı, sempatik tavrı ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Baran Köse, Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor. Hayallerini gerçekleştirmek için Survivor’a katılım sağladığını belirten Baran Köse, hırs ve mücadeleci ruha sahip yarışmacılar arasında yer alıyor. Hiçbir sağlık problemi bulunmayan Baran Köse, tek hedefinin Survivor’da şampiyonluğa uzanmak olduğunu belirtirken, Survivor’ın onun için bir rüya olduğunu ve bu yarışmayı kazanarak bir rüyayı gerçekleştirmek istediğini dile getiriyor. Survivor’a kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen başarılı sporcu, daha sonrasında kazandığı ödülle parkur yatırımı yapmak istediğini belirtti. Baran Köse özel hayatında sporla ilgileniyor ve medeni halinin bekar olduğu biliniyor.

SURVİVOR BARAN KÖSE İNSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor Baran Köse’nin bilinen bir sevgilisi yoktur. Bekar yarışmacı Baran Köse Survivor 2021’i kazanarak unutulmaz olmak istiyor. Survivor Baran Köse’nin Instagram adresine Baran Köse barankosee1 kullanıcı adı ile ulaşabilirsiniz.