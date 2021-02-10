Survivor Baran kimdir, nereli? Survivor 2021 Baran Köse kaç yaşında, elendi mi?

Survivor Baran Köse, yarışmanın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Yarışmaya yedek olarak katılan Baran Köse, Survivor adasında takım arkadaşları ile yaşadığı tartışmalarla da gündeme geliyordu. Survivor'dan elenen isim 5. haftada Baran Köse oldu. İşte, Survivor Baran hayatı...

BARAN KÖSE KİMDİR?

Köse, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda ve 70 kilo olan Baran Köse, hırslı yapısı, sempatik tavrı ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun oldu. Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor. Yarışmacının özel hayatında sporla ilgileniyor ve medeni halinin bekar olduğu biliniyor.

Yarışmaya neden katıldığını ise şu sözlerle ifade ediyor: “Survivor’a katılma nedenim olarak hayallerimi gerçekleştirmek istediğimi söyleyebilirim. Survivor’a katılmaktan en çok güvendiğim özelliğim ise hırslı ve mücadeleci bir yapıya sahip olmak. Hiçbir olayda hemen pes etmem ve hedefime odaklandığım anda bu yolun sonuna kadar gitmeye çalışırım.”

“Telefon geldiğinde böyle gözümü açtım kapattım. Rüya mı gerçek mi idrak edemedim. Rüyalarımın gerçekleştirdiğimin farkına vardım. Takımımım için sonra da kendim için elimden geleni yapacağım” dedi.

SURVİVOR BARAN KÖSE INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor Baran Köse, barankosee1 kullanıcı adı ile Instagram'da yer alıyor. Yarışmacı evli değil ve sevgilisi de yoktur.