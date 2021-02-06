Survivor Baran kimdir? Survivor Baran Köse kaç yaşında?

Survivor Gönüllüler takımına yedek yarışmacılar arasında katılan Baran Köse yarışmada kalmaya hak kazandı. Gönüllüler takımında devam eden Baran Köse seyircinin dikkatini çekti. Peki, Baran Köse kimdir?

SURVİVOR BARAN KÖSE KİMDİR?

9 Temmuz 1992 doğumlu olan Baran Köse Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor.

Baran Köse Survivor 2021’e dahil olmasıyla ilgili yaşadığı duyguları şu şekilde aktardı; “Telefon geldiğinde böyle gözümü açtım kapattım. Rüya mı gerçek mi idrak edemedim. Rüyalarımın gerçekleştirdiğimin farkına vardım. Takımımım için sonra da kendim için elimden geleni yapacağım” dedi.