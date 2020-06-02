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Haberler Magazin Haberleri Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...
02.06.2020 - 17:51 |

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Survivor, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programının 95.bölüm fragmanında Evrim ve Barış arasındaki tartışma fragmana damga vurdu.Programın dikkat çeken yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'nın yaşamı araştırılıyor. İşte Survivor Barış Murat Yağcı hayatı ile bilgiler...

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...
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Survivor'da yarışmacıların rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Birçok dizide rol alan Barış Murat Yağcı, Survivor'da yarışan isimler arasında yer alıyor. Survivor Barış, yarışmanın başlarında ünlüler takımında yarışırken daha sonra ise Gönüller takımına geçti. İşte Survivor Barış'ın biyografisi...

 

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

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Cadde Yazarları

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