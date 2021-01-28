Survivor Barış kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Barış Özbek hayatı...

Barış Özbek, Survivor 2021 kadrosunda ünlüler takımında mücadele ediyor. Galatasaray'a transferi ile ilk kez gündeme gelen başarılı futbolcu, 1986 yılında Almanya'da doğdu. Sağ kanat ve ağ bek olarak sahada görev alan Barış Özbek 2012 yılında dünyaevine girdi.

SURVİVOR BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Özbek, BG Schwerin altyapısında futbola başladı. 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda,Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanyada kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

BARIŞ ÖZBEK YAŞI KAÇ?

Survivor izleyicileri Barış Özbek’in yaşını merak ediyor. 1986 doğumlu olan Barış Özbek’in doğum günü 14 Eylül’dür. Barış Özbek 34 yaşındadır. Öte yandan, 34 yaşındaki Barış Özbek, ailesinin uzun süre önce Ankara’dan Almanya’ya yerleştiğini, babasının madenci olduğunu annesinin ev hanımı olduğunu belirtmişti.

‘TUGAY KERİMOĞLU HAYRANIYDIM’

Barış Özbek, futbolla 6 yaşında tanıştığını ve yaşadıkları bölgedeki insanların futbola çok düşkün olduğunu belirtiyor. Her çocuk gibi sokakta futbol oynadığını ve o zamanlar bir futbol kulübünde yer almayı çok da düşünmediğini ifade eden Survivor Barış Özbek, annesinin onu götürüp BG Schwerin adlı takımın alt yapısına yazdırmasıyla futbolculuk kariyerine resmi olarak giriş yapmıştır. Çocukluk yıllarında Tugay Kerimoğlu hayranı olduğunu söyleyen Barış Özbek, Schwerin’deki ilk maçında 12-0 galip geldiklerini ancak o karşılaşmada hiç gol atamadığını ifade ediyor. Daha sonra bu durumun da üstesinden geldiğini söyleyen Barış Özbek, sonraki maçlarda çok gol attığını hatta gol krallıklarının da bulunduğunu belirtiyor.

BARIŞ ÖZBEK HANGİ TAKIMLI?

Özbek ayrıca babasının da sıkı bir futbol izleyicisi olduğunu, küçükken, onunla birlikte maçlara gittiğini ifade ediyor. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı aldığı dönem gösterdiği başarıdan çok etkilendiğini söyleyen Barış Özbek, sarı kırmızı takımın UEFA Kupası’nı kaldırdığı günü ‘Bayram’ olarak nitelendiriyor. Barış Özbek, çocuk yaşlarda sevinçten gözyaşı döküp hayalini kurduğu takımda forma giydiğini ve bu nedenle de çok gururlu olduğunu belirtiyor.

BARIŞ ÖZBEK KARDEŞİ VAR MI?

Barış Özbek’in Survivor’da yarışmaya başlamasıyla birlikte özel hayatına, kim olduğuna dair bilgilere ilgili daha da çok arttı. Almanya doğumlu eski futbolcunun kardeşinin olup olmadığı da araştırılıyor. Barış Özbek, verdiği bir röportajda 3 erkek kardeş olduklarını, kendisinin ise ortanca çocuk olduğunu dile getirmektedir. Barış Özbek’in 28 yaşındaki kardeşi Ufuk Özbek de kendisi gibi futbolcudur. Ufuk Özbek, Almanya’da Borussia Dortmund II takımında oynamaktadır.

BARIŞ ÖZBEK BAŞARILARI

Almanya’da gösterdiği başarı sonrası 2007 yılında Galatasaray’a transfer olan Barış Özbek, buradaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştır. Barış Özbek ayrıca 2008 yılında Galatasaray formasıyla Türkiye Süper Kupası’nı da kazanan kadronun içerisinde yer almıştır. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

BARIŞ ÖZBEK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Özbek’in evli olup olmadığı araştırılan konular arasında. Başarılı futbolcu, uzun süre birlikte olduğu Minecan Beyazadam ile 2012 yılında evlenmiştir. Barış Özbek’in Barışcan Özbek adında bir oğlu vardır. Barış Özbek’in Instagram’daki kullanıcı adı barisozbek88’dir. Barış Özbek’in eşi Minecan da minecanozbek adıyla sosyal medyada yer almaktadır.