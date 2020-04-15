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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Barış kimdir, oyuncu mu? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Barış'ın yaşı - boyu kaç?
15.04.2020 - 14:06 |

Survivor Barış kimdir, oyuncu mu? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Barış'ın yaşı - boyu kaç?

Survivor Barış Murat Yağcı hakkında meraklı arayış hız kesmiyor. Survivor 2020'ye Ünlüler takımında başlayan fakat sonradan takımında yaşadığı huzursuzluklar nedeniyle, kendi isteği doğrultusunda Gönüllüler takımına geçen Survivor Barış kimdir? Survivor Barış kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış dizileri hangileri?

Survivor Barış kimdir, oyuncu mu? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Barış'ın yaşı - boyu kaç?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan ve adından çok söz ettiren Barış Murat Yağcı'nın diğer yarışmacılarla bir türlü yıldızı barışmadı. Survivor izleyicisi ise bu durumun farkına vararak, Survivor Barış'ın hayatı hakkında bilgi almak istiyor. Survivor Barış kimdir, Survivor Barış'ın mesleği nedir? İşte Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

Fedon'dan balkon konseriSon dönemde birçok DJ ya da müzisyenin corona virüs günlerinde evine kapananlar için verdiği balkon konserlerine Fedon da katıldı. 73 yaşındaki şarkıcı, önceki gün güneşli havayı da fırsat bilip, çıktığı balkonunda komşularına müzik ziyafeti çekti.
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Cadde Yazarları

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