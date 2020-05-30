Survivor Barış korkuttu!

Ödül oyununda 4-4 beraberlik varken, ünlülerden Sercan Yıldırım ile gönüllülerden Barış Murat Yağcı parkura çıktı. Sercan, ikinci atışında isabeti sağlayarak takımına bir sayı kazandırdı. Baştan sona çekişmeli geçen oyundan sonra Barış’ın eli sol omzundaydı.

Barış'a gerekli müdahaleleri yapan Doktor Metin Kuş, başarılı yarışmacıyı kontrol etti ve kötü bir durumu olmadığını söyledi.