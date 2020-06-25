Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor'da son 7'ye kalan Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

Survivor 2020'ye Ünlüler takımında başladıktan sonra kendi isteği ile Gönüllüler takımı kadrosuna dahil olan ve burada kendini bulduğunu söyleyen yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Barış Murat Yağcı, yaşadığı sakatlıkların ardından parkurda eski günlerdeki performansını sergileyemesede son atışlardaki başarıısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Evrim Keklik'in yarışmaya veda etmesinin ardından Hakkımı Helal etmiyorum açıklaması ile gündeme gelen Barış Murat Yağcı'nın bu akşam oynanacak araba ödülünde nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu! Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.